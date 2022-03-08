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Kütahya Ticaret Borsası

08.03.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğday kilogramı en düşük 4,57 lira, en yüksek 4,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Buğday kırmızı4,574,80Buğday beyaz4,704,75Yemlik arpa3,254,20Dana eti karkas4770

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