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Kütahya Ticaret Borsası

22.03.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 5,40 lira, en yüksek 5,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Buğday kırmızı5,405,45Arpa beyaz4,754,80Leblebi2234Nohut Natürel9,9013,10

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