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Kütahya Ticaret Borsası

28.04.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 3 lira, en yüksek 4,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)Buğday kırmızı5,855,85Arpa yemlik3,004,80Dana eti karkas81180

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