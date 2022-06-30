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Kütahya Ticaret Borsası

30.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6,25 lira, en yüksek 6,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)Buğday (kırmızı)6,256,90Buğday (Anadolu)6,597,05Arpa (yemlik)6,266,42

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