Kütahya Valisi Nayir'den 'VIP minibüs' açıklaması: 60 bin TL harcandı

Kütahya Valisi Nayir'in iç dizaynı yeni yapılan minibüste dizayn firması sahibiyle çekilen fotoğrafları, dün bir gazete tarafından 'Millet kemer sıkadursun, Vali Bey'den VIP tasarruf' başlığıyla yayınlandı.

DHA'nın haberine göre, görüntüler sosyal medyada da eleştirilere neden olunca Vali Nayir yazılı açıklama yaptı. Yeni bir araç almak yerine, 60 bin TL harcanarak minibüsün iç dizaynının değiştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hafta sonundan beridir sosyal medyada ağırlıklı olarak şahsımı hedef alan, İl Özel İdaremize ait bir minibüsün iç dizaynının değiştirilmesine ilişkin eleştiriler konusunda aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur. Kamu hizmetlerinde bir yerden bir yere intikal sırasında yüz yüze değerlendirmelerin yapılabileceği bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şekilde imal edilmiş araçlar alınabildiği gibi mevcut araçlarda da bu değişiklikler yapılabilmektedir. Elimizde bu şekilde bir araç olmadığı için yeni bir araç almak yerine İl Özel İdaremize ait 2014 model bir aracın oturma düzeninin değiştirilmesine karar verilmiştir.