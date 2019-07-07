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Kütahya Valisi’nden fabrikadaki patlamayla ilgili açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 21:42 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre fabrikasında meydana gelen patlamanın bacada biriken gaz sıkışmasından kaynaklandığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre fabrikasında meydana gelen patlamanın bacada biriken gaz sıkışmasından kaynaklandığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Vali Toraman, “Patlama gübre üretimi yapılan fabrikada bacada biriken gazın sıkışma sonucu meydana geldi. Büyük bir gürültü ve duman bulutu oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmaması sevindirici. Fabrikada kimyasal sızıntı olup olmadığını ekipler araştırdı. Sızıntı olmadığı belirlendi. Fabrikada maddi hasar oluştu. Olay yerinde inceleme sürüyor” dedi.

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