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Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 12:34 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 10 bin sikke ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 10 bin sikke ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda durdurdukları otomobilde arama yaptı. Ekipler, otomobilin bagajında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 bin sikke ele geçirdi. Jandarma ekipleri, otomobilde bulunan M.B., Y.K., A.P. ve A.S.'yi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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