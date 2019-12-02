Kütahya’da 1006 adet tarihi sikke ele geçirildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 1006 adet tarihi sikke ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi sikke satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sikkelerin 81 ANN 753 plakalı otomobille taşınacağı belirlendi. Takibe alınan otomobil, Kütahya-Tavşanlı Karayolu'nda durduruldu. Yapılan aramada 1006 adet tarihi sikke ele geçirildi. Otomobil sürücüsü O.Ö. gözaltına alınarak, Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

