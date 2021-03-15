HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kütahya’da 14 bin 860 adet kaçak makaron ele geçirildi

Kütahya’da 14 bin 860 adet kaçak makaron ele geçirildi

15.03.2021 22:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kütahya’da 14 bin 860 adet kaçak makaron ele geçirildi

Kütahya’da polis tarafından bir iş yerinin deposuna yapılan baskında içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş 14 bin 860 adet kaçak makaron ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron satıldığını tespit etti.

Kütahya’da polis tarafından bir iş yerinin deposuna yapılan baskında içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş 14 bin 860 adet kaçak makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron satıldığını tespit etti. İş yerinin Hal Sokak üzerinde bulunan deposunda yapılan aramada, 743 paket (14 bin 860 adet) içi doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.G. isimli iş yeri sahibi hakkında 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ suçundan yasal işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardıYunanistan'ın ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Günün bomba iddiası!

Günün bomba iddiası!

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Belediye önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı

Belediye önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı

Günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 15 Mart Koronavirüs tablosu

15 Mart Koronavirüs tablosu

Ankara hangi risk grubunda? Ankara'nın koronavirüs risk haritasındaki rengi ne?

Ankara hangi risk grubunda?

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açıldı mı?

Düğün salonları açıldı mı?

Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi! İzmit'te yaşlı kadın ölümden kurtarıldı

85 yaşındaki kadın son anda kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.