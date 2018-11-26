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Kütahya'da 2 gasp, 1 yaralama olayının şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'da, 2 gasp, 1 yaralama olayına karışan 4 şüpheli, polisin kovalamacasının ardından yakalandı.

Kütahya'da 2 gasp, 1 yaralama olayının şüphelileri yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, 2 gasp, 1 yaralama olayına karışan 4 şüpheli, polisin kovalamacasının ardından yakalandı.
N.Ç., A.Ç., O.A. ve N.Ç., dün gece, Fuat Paşa Mahallesi'nde, 43 RL 581 plakalı otomobilin önünü kesip, sürücüsü M.O.'yu bıçakla tehdit ederek otomobili gasbetti. Şüpheliler, daha sonra çaldıkları otomobille Servi Mahallesi Servi Sokak'ta F.T.'nin kullandığı 43 AAG 932 plakalı otomobilin önünü kesti. Şüpheliler, bıçakla tehdit ettikleri F.T.'nin de otomobilindeki teybi aldı. Son olarak Fatih Sanayi Sitesi 10'uncu Sokak'ta yürüyen M.Ö.'yü bıçakla yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerlerine giden polis ekipleri, araştırmalarının ardından, şüphelilerin Bekir Avlupınar Caddesi'nde olduğunu tespit etti. Polisin geldiğini fark eden şüpheliler, uzaklaştıktan sonra Meydan Mahallesi’nde otomobili bırakıp, koşarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerle aralarında geçen kısa süreli kovalamacanın ardından 4 şüpheli de yakalandı.
Polislere direnen 4 kişi, biber gazı ile etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kütahya'da 2 gasp, 1 yaralama olayının şüphelileri yakalandıKütahya'da 2 gasp, 1 yaralama olayının şüphelileri yakalandıKütahya'da 2 gasp, 1 yaralama olayının şüphelileri yakalandıKütahya'da 2 gasp, 1 yaralama olayının şüphelileri yakalandı

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