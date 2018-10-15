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Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:52 | Son Güncelleme

Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Ahmet Ali Bayar'ın kullandığı 43 HU 355 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya Karayolu'nun 13'üncü kilometresindeki Aliköy Kavşağı'nda, Mevlüt Türk yönetimindeki 03 UA 601 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Bayar ve Türk ile otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Tavşanlı trafik kazası

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