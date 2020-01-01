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  4. Kütahya’da 2 termik santral mühürlendi

Kütahya’da 2 termik santral mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Seyitömer beldesi ile Tavşanlı ilçesinin Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren 2 termik santral, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından ’Geçici faaliyet belgesi’ olmadığı için mühürlenerek üretim faaliyetleri durduruldu.Edinilen bilgiye göre, Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde özel bir şirket tarafından işletilen Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerde denetim yaptı.

Kütahya’da 2 termik santral mühürlendi

Kütahya’nın Seyitömer beldesi ile Tavşanlı ilçesinin Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren 2 termik santral, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından ’Geçici faaliyet belgesi’ olmadığı için mühürlenerek üretim faaliyetleri durduruldu.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde özel bir şirket tarafından işletilen Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerde denetim yaptı. Ekiplerin denetimleri sonucu, "Geçici faaliyet belgesi" bulunmadığı belirlenen işletmeler mühürlenerek üretim faaliyetleri durduruldu. Her iki santralde de teknik olarak 15 saat boyunca üretimde aksama olmayacağı belirtildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre mevzuatına aykırı tesislere kapatma dahil tüm cezai işlemlerin uygulanacağını açıklamıştı.

Kütahya’da 2 termik santral mühürlendi

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