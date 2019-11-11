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Kütahya’da 250 bin fidan dikildi, 3 hektar ormanlık alan yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:58 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 250 bin fidan toprakla buluşturulurken, aynı saatlerde Tavşanlı ilçesindeki karaçam ormanında çıkan yangında 3 hektar alandaki ağaçlar yandı.

Oğuzhan KILIÇ- Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 250 bin fidan toprakla buluşturulurken, aynı saatlerde Tavşanlı ilçesindeki karaçam ormanında çıkan yangında 3 hektar alandaki ağaçlar yandı.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Kütahya’da 250 bin fidan toprakla buluştu. Fidan dikme programına Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, öğrenciler ve halk katıldı.

25 NOKTADA 250 BİN FİDAN

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Türkiye’yi Guinness Rekorlar kitabına taşıyacak ağaçlandırma seferberliğinde 81 şehirde 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasının sağlandığını söyledi. Kütahya’da 25 farklı noktada 250 bin adet fidan dikildiğini kaydeden Keskin, katılanlara teşekkür etti. Kütahya Valisi Ömer Toraman ise dünyada orman arazi varlığını genişleten nadir ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bunda şüphesiz milletimizin ve vatandaşlarımızın tabiata karşı ilgileri kadar, köklü bir teşkilata sahip olan Orman Genel Müdürlüğü'nün büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Kütahya’da bu güzel günde ülke genelinde 11 milyon fidanın dikileceği kampanyada önemli bir görev aldık. 250 bin fidanı da Kütahyalı gençlerimizle beraber toprakla buluşturacağız. Bunun hayata geçirilmesinde destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Türk milleti büyük bir millet. Bugün dünya rekorunu kıracağız"

Konuşmaların ardından programa katılanlar fidan dikilerek sularını verdi.

ORMANDA YANGINI 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında fidan dikiminin yapıldığı saat 11.30 sıralarında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Çakıllı köyü yakınlarındaki karaçam ormanında yangın çıktı. Orman Müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 4 su tankeri Tavşanlı ve Emet’ten gelen 100 kadar personelle alevlere müdahale ederek büyümesini engelledi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Anızdan çıktığı tahmin edilen yangını ilk görenlerden İsmail Yavuz, hemen ihbar ettiklerini belirterek, "Dumanı ve alevleri görünce köylülerle birlikte çıktık. Orman ekiplerinin de hızlı gelmesi ve erken müdahale ile hızlı bir şekilde kontrol altına alınıp söndürüldü, şimdi soğutma çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.

Orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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