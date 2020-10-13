Kütahya’da 28 büfeye eş zamanlı sahte alkol operasyonu

Kütahya’da polis ile Tarım ve Defterdarlık görevlileri tarafından alkol ürünleri satışı yaptıkları belirlenen iş yerlerine yönelik olarak eş zamanlı kontroller gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde Tarım ve Defterdarlık görevlileri ile birlikte il merkezi ve Simav ilçesinde alkol ürünleri satışı yaptıkları belirlenen iş yerlerine yönelik olarak gerçekleştirilen eş zamanlı çalışma kapsamında toplam 28 farklı tekel büfelerine girilerek kontroller yapıldı. Yapılan kontroller neticesinde, il merkezi Bahçelievler Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde,1’er litrelik 7 plastik şişe içerisinde etil alkol içerikli yüzey dezenfektanı, 1,5 litrelik 1 adet pet şişe ve 0,5 litrelik 2 adet pet şişeye doldurulmuş halde toplam 2,5 litre el yapımı rakı, 0,5 litrelik 3 adet pet şişeye doldurulmuş halde toplam 1,5 litre el yapımı viski, 2 paket anason aroması ve 2 paket malt aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 5 litre el yapımı rakı, 1 litre el yapımı votka ele geçirilerek konu konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.



