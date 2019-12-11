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Kütahya’da 30 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da polis tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 30 kilo esrar ele geçirildi.

Kütahya’da 30 kilo esrar ele geçirildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da polis tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 30 kilo esrar ele geçirildi. 1’i cezaevi firarisi 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen 4 şüpheliyi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Evlerde narkotik köpeği ile yapılan aramada 30 kilo esrar ele geçirildi.
A.A., E.S., K.A. ile açık cezaevinden izinli çıkıp firar eden E.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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