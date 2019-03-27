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Kütahya'da 425 bin 741 seçmen sandık başına gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

Seçmenler, il ve ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri ve muhtarları belirlemek için bin 681 sandıkta tercihlerini yapacak

Kütahya'da 425 bin 741 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Kütahya'da seçmenler, il ve ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri ve muhtarları belirlemek için oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, il genelinde 425 bin 741 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlere göre, Kütahya'daki seçmen sayısı 6 bin 121 arttı.

İl genelinde kurulacak sandık sayısı ise bir önceki yerel seçime göre 49 adet azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 730 sandık kurulurken, pazar günkü seçimde bu sayı bin 681 olacak.

Kütahya'da en fazla seçmen ve sandık merkez ilçede bulunuyor. 180 bin 554 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkez ilçede 629 sandık kurulacak.

Merkez ilçeden sonra ikinci sırada 303 sandık ve 78 bin 511 seçmenle Tavşanlı, üçüncü sırada da 222 sandık ve 50 bin 952 seçmenle Simav geliyor.

Dumlupınar ise 15 sandık ve 2 bin 542 seçmen rakamı ile en az sandık ve seçmen sayısına sahip ilçe oldu.

İlçelere göre sandık ve seçmen sayıları şöyle:

İlçe adıSandık sayısı Seçmen sayısı Altıntaş 5713 bin 141Aslanapa 427 bin 521Çavdarhisar 335 bin 811Domaniç 5712 bin 496Dumlupınar 152 bin 542Emet 7415 bin 916Gediz 15938 bin 605Hisarcık 459 bin 931Merkez 629180 bin 554Pazarlar 204 bin 408Simav 22250 bin 952Şaphane 255 bin 353Tavşanlı 30378 bin 511

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