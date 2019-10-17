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Kütahya'da 5.6'lık deprem tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD), 10 ilden çok sayıda ekibin katılımıyla Kütayha'da gerçekleştirilen 5.6'lık deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kütahya'da 5.6'lık deprem tatbikatı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD), 10 ilden çok sayıda ekibin katılımıyla Kütayha'da gerçekleştirilen 5.6'lık deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Yaklaşık 20 kişilik ekip, Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü sahasındaki alanda oluşturulan ‘Afet Acil Durum Yönetim Merkezi’nin başlama komutu ve koordinat bildirmesiyle harekete geçti. Ekip, Zafer Meydanı'ndaki boşaltılan eski valilik binasında toplandı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından ekipler senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralılara müdahalede etti. Yaralılar binanın dördüncü katından halat ve sedyelerle tahliye edildi. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Tatbikat süresince arama kurtarma köpeği Çıtır yaralıların bulunmasına destek verdi.
SENARYO PAYLAŞILMADI
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, tatbikatın doğaçlama süreçlerle gerçekleştiğini, senaryonun daha önce ekiplerle paylaşılmadığını söyleyerek, “Böylelikle gerçek uygulamalardaki eksikleri tespit etmek daha kolay. Bu tatbikatla eksiklerimizi tespit edip planlarımızı revize edecek şekilde gerçekleştirdik. Burada koordinasyon ve işbirliğini hedefliyoruz. Ekiplerin bir arada çalışabilirliliğini test ediyoruz. Daha önce öngörülemeyen eksikleri tespit edip gerçek olaylarda vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.
FOTOĞRAFLI

Kütahya'da 5.6'lık deprem tatbikatıKütahya'da 5.6'lık deprem tatbikatıKütahya'da 5.6'lık deprem tatbikatıKütahya'da 5.6'lık deprem tatbikatı

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