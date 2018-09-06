HABER

Kütahya'da 8 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 15:39 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo esrar ile 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo esrar ile 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Turgutlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çalılar arasında Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini belirledi. Ekipler bitkileri sulamaya gelen Mehmet Olur'u (42) yakaladı. Gözaltına alınan Olur'un oranlık alanda sakladığı 8 kilo esrar ile ektiği 150 kök Hint kenevirine el konuldu.

Gözaltına alınan Mehmet Olur, yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Olur, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

PARTNER17 kiloluk ceket ağır geldi17 kiloluk ceket ağır geldi
18 gün önce düğün yaptığı eşini 'Senden daha çok kazanırım' deyince öldürmüş18 gün önce düğün yaptığı eşini 'Senden daha çok kazanırım' deyince öldürmüş
Kaçak tütün, sigara ve şarapları yakarak imha ettilerKaçak tütün, sigara ve şarapları yakarak imha ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.