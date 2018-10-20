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Kütahya'da AK Parti'ye katılım

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 18:37 | Son Güncelleme

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Rasim Daşhan, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, partisinin Kütahya Gençlik Kolları Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Daşhan'a parti rozetini taktı.

Çetinbaş, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece bir siyaset anlayışı olmadığını, ortaya koyduğu vizyonla kuruluşundan başlayarak erdemliler hareketi olduğunu söyledi.

Daşhan'ın doğru bir karar verdiğini belirten Çetinbaş, "AK Parti bir erdemliler hareketidir. Bunu görüp Cumhuriyet Halk Partisinden istifa edip bundan sonraki siyasi hayatına AK Parti'de devam etmeye karar veren, yaptığımız görüşmeler sonucunda birlikte bu kararı aldığımız Şaphane Belediye Başkanımız Rasim Daşhan'ı görmekten mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Daşhan da AK Parti'ye geçerek özüne döndüğünü ifade ederek, kararının kendisi ve ilçesi için hayırlı olmasını diledi.

Çetinbaş, Daşhan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir tablo hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Kütahya Şaphane Belediyesi

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