Kütahya’da Anjiyoplasti yöntemiyle travmalı damar ameliyatsız tedavi edildi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Afşin Parspur tarafından, bıçaklanmaya bağlı travmalı damarın Anjiyoplasti yöntemiyle tedavisi gerçekleştirildi.

Yapılan tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Dr. Parspur, ”Hastanemize başvuran 17 yaşındaki erkek hastamızın sol bacak toplardamarında travmaya bağlı yalancı lümen ve fistül geliştiğini tespit ettik. Yapılan tetkikler ile hastamızın tedavi planlamasını yaptık. Hastamızı daha fazla travmaya maruz kalmadan, genel anestezi almadan (uyutmadan), en az komplikasyonla, en hızlı bir biçimde sağlığına kavuşturmak için, son zamanlarda sıklıkla yapılan ve daha da geliştirilen hastanın kasığından küçük bir iğneyle girilerek yapılan anjiyo yöntemiyle, balon ve özel stent ile bu yalancı lümenler ve fistüller kapatılarak hastamızın sağlığına kavuşmasını sağladık. Böylelikle ilerleyen dönemlerde hastamızın sağlığını tehdit edecek hasarların önüne geçmiş olduk. Daha önceleri ise bu tip vak’alar operasyonla yapılıp, hastalar uzun süren tedavilere maruz kalıyordu. Şimdi anjiyoplasti yöntemiyle yapılan işlemler sayesinde hastalarımız daha konforlu bir tedavi süreci geçirip, sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar” dedi.