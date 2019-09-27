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Kütahya’da Anjiyoplasti yöntemiyle travmalı damar ameliyatsız tedavi edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Kütahya’da Anjiyoplasti yöntemiyle travmalı damar ameliyatsız tedavi edildi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Afşin Parspur tarafından, bıçaklanmaya bağlı travmalı damarın Anjiyoplasti yöntemiyle tedavisi gerçekleştirildi.
Yapılan tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Dr. Parspur, ”Hastanemize başvuran 17 yaşındaki erkek hastamızın sol bacak toplardamarında travmaya bağlı yalancı lümen ve fistül geliştiğini tespit ettik. Yapılan tetkikler ile hastamızın tedavi planlamasını yaptık. Hastamızı daha fazla travmaya maruz kalmadan, genel anestezi almadan (uyutmadan), en az komplikasyonla, en hızlı bir biçimde sağlığına kavuşturmak için, son zamanlarda sıklıkla yapılan ve daha da geliştirilen hastanın kasığından küçük bir iğneyle girilerek yapılan anjiyo yöntemiyle, balon ve özel stent ile bu yalancı lümenler ve fistüller kapatılarak hastamızın sağlığına kavuşmasını sağladık. Böylelikle ilerleyen dönemlerde hastamızın sağlığını tehdit edecek hasarların önüne geçmiş olduk. Daha önceleri ise bu tip vak’alar operasyonla yapılıp, hastalar uzun süren tedavilere maruz kalıyordu. Şimdi anjiyoplasti yöntemiyle yapılan işlemler sayesinde hastalarımız daha konforlu bir tedavi süreci geçirip, sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar” dedi.

"Daha az riskle tedavi gerçekleşmektedir"
Balon anjiyoplasti yönteminin koroner damarlarda tespit edilen darlıkların anjiyo laboratuvarında, damar içine yerleştirilen bir balon veya stent ile ya da nadiren diğer girişimsel yöntemlerle açılması ve düzeltilmesi işlemi olduğunu söyleyen Parspur, ”Bu yöntem ile hastalarımızın hastanede yatış süreleri azalmakta ve daha az riskle tedavi gerçekleşmektedir” diye konuştu.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kendini geliştirdiğine vurgu yapan Başhekim Doç. Dr. Orhan Özatik, Kardiyoloji birimde de çok değerli hekimlerin görev yaptığını ve çok önemli işlemlere imza attıklarını belirterek, Dr. Afşin Parspur’u tebrik edip başarılar diledi.

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