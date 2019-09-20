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Kütahya'da aranan 11 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

KÜTAHYA polisi, kent genelinde aranan şüphelilerle ilgili uygulama yaparken, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan ya da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişiyi yakaladı.

Kütahya'da aranan 11 kişi yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA polisi, kent genelinde aranan şüphelilerle ilgili uygulama yaparken, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan ya da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişiyi yakaladı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Tavşanlı, Gediz, Altıntaş ve Simav ilçelerinde aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında; çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan ya da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G. (36), H.K. (63), İ.E. (30), O.Ç. (26), H.B. (27), B.B. (42), F.E. (45), M.G. (14), M.A. (44), R.B. (45) ile 'gasp' ve 'hırsızlık' suçlarından cezaevi firarisi olarak 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan T.Ç. (38) yakalandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 11 kişinin, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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Kütahya'da aranan 11 kişi yakalandıKütahya'da aranan 11 kişi yakalandı

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