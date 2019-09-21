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Kütahya'da aranan 13 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

Kütahya'da aranan 13 kişi yakalandı

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Tavşanlı, Simav, Gediz ve Altıntaş ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, "cinayet" ve "gasp" başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 5 ile 17 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılanların da yer aldığı 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler ve zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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