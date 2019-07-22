HABER

Kütahya’da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 18:20 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde arazi meselesi yüzünden düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çayırbaşı Köyünde öğleden sonra meydana geldi.

Kütahya’da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde arazi meselesi yüzünden düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çayırbaşı Köyünde öğleden sonra meydana geldi. İddialara göre, iki aile arasında arazi meselesi yüzünde yaşanan husumet sebebiyle düzenlenen silahlı saldırıda Necip Basmaz (46) ile silahlı saldırı sesini duyarak evden çıkan ve kurşunların hedefi olan Gülsüm Yıldız (29) hayatını kaybetti. Saldırıda, Gülsüm Yıldız’ın annesi Ayşe Basmaz (50) da ağır yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, olayın ardından iki şüpheliden birinin yakalandığı, diğer şüpheliyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
Jandarmanın köyde geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

Kütahya’da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

PARTNERNetflix hakkında 15 ilginç bilgi!Netflix hakkında 15 ilginç bilgi!
Canı pahasına yanan evden kurtardığı kızının ardından baba da hayata tutunamadıCanı pahasına yanan evden kurtardığı kızının ardından baba da hayata tutunamadı
Bingöl'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralıBingöl'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.