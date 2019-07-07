Kütahya’da azot fabrikasındaki patlama

Kütahya Valisi Ömer Toraman, azot fabrikasındaki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılan ilk araştırmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı" dedi.

Vali Toraman, patlamanın yaşandığı azot fabrikasında incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Toraman, 20.45 civarında kentte "Azot fabrikası" olarak bilinen tesisten gelen patlama sesinin ardından yükselen yoğun dumanın endişeye yol açtığını söyledi. İlgili bütün ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiğini dile getiren Vali Toraman, "Yapılan ilk araştırmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Tabii bu bizleri sevindirdi. Şu an içeride çalışan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Çevreye herhangi etkisi olan bir hadise de değil. Dolayısıyla şu anda tüm arkadaşlarımız, sağlık, AFAD, itfaiye teşkilatımız, görevli tüm arkadaşlar burada bulunuyorlar. Her türlü ihtimale karşı bekliyorlar ancak hadisenin herhangi bir risk oluşturmadığını, dolayısıyla vatandaşlarımızın müsterih olmasını ifade etmek isterim" diye konuştu.