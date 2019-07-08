Kütahya'da azot fabrikasındaki patlama

Kütahya Valisi Ömer Toraman, kentteki bir azot fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Toraman, yaptığı yazılı açıklamada, patlamanın ardından gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek "Olay yerinde AFAD İl Müdürlüğü, itfaiye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün teknik ekipleri tarafından yapılan hassas ölçümler sonucunda halk sağlığına ve çevreye tehdit oluşturacak herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hassas ölçümlerin belirli aralıklarla bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Akşam saatlerinde Kütahya-Eskişehir kara yolunun 7. kilometresindeki bir azot fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen ve kentin büyük bölümünde duyulan patlamada, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmamıştı.



