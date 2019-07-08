HABER

Kütahya'da azot fabrikasındaki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 00:11 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ömer Toraman: - "Olay yerinde AFAD İl Müdürlüğü, itfaiye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün teknik ekipleri tarafından yapılan hassas ölçümler sonucunda halk sağlığına ve çevreye tehdit oluşturacak herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir"

Kütahya'da azot fabrikasındaki patlama

Kütahya Valisi Ömer Toraman, kentteki bir azot fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Toraman, yaptığı yazılı açıklamada, patlamanın ardından gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek "Olay yerinde AFAD İl Müdürlüğü, itfaiye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün teknik ekipleri tarafından yapılan hassas ölçümler sonucunda halk sağlığına ve çevreye tehdit oluşturacak herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hassas ölçümlerin belirli aralıklarla bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Akşam saatlerinde Kütahya-Eskişehir kara yolunun 7. kilometresindeki bir azot fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen ve kentin büyük bölümünde duyulan patlamada, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmamıştı.

Kütahya'da azot fabrikasında patlama

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
Denizli'de Dünya Değişim Günü kutlandıDenizli'de Dünya Değişim Günü kutlandı
’Altın Karagöz’e muhteşem açılış’Altın Karagöz’e muhteşem açılış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azot fabrika Kütahya patlama

En Çok Okunan Haberler

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Hasan Şaş'tan bomba açıklamalar! Falcao, Aboubakar, Nainggolan, Costa...

Hasan Şaş'tan bomba açıklamalar! Falcao, Aboubakar, Nainggolan, Costa...

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korku dolu anlar! Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Adana'da 9 kişilik grup mağarada mahsur kaldı

9 kişi mağarada mahsur kaldı

Almanya'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"

Almanya'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"

Kütahya'da azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Ankara'da kafa kafaya facia: 3 ölü

Kafa kafaya facia! Ölüler var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamayla ilgili yeni gelişme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamayla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.