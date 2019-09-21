Kütahya’da bir hastaya bacaktan alınan kemikle yeni çene yapıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Hastanesinde yine bir ilk yaşandı ve dudağında kanserli tümör bulunan bir hastaya bacağından alınan kemikle yeni bir çene yapıldı

63 yaşındaki hasta Sami Ermiş daha önce gittiği farklı hastanelerde dudağındaki tümör nedeniyle birçok defa ameliyat olmuştu. Hastanın alt dudağındaki tümör yıllar sonra büyüyerek yanağına sıçramış, ayrıca alt çene kemiğinin sol tarafına ve sol boynuna da yayılmıştı. Bu yüzden insan içine çıkamadığını belirten Sami Ermiş, bunun üzerine daha önce gazetelerden yayımlanan “Hastaya kolundan aldıkları dokuyla dil ve ağız tabanı yaptılar” haberinden etkilenerek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’ne başvurduğunu söyledi. Başarılı geçen ameliyat sonrası duygusal anlar yaşayan Sami Ermiş, KSBÜ doktorlarına ve bu imkanları oluşturan Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu’ya teşekkür mektubu yazdı.

“Tümör tamamen temizlendi”

Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Furkan Karabulut ameliyatla ilgili yaptığı açıklamada, “63 yaşındaki hastamızın alt dudağındaki tümörü yıllar sonra büyüyerek yanağına sıçramış. Ayrıca alt çene kemiğinin sol tarafına ve sol boynuna da yayılmış. Durumu gerçekten çok kötüydü. Kendisi de insan içine çıkamadığını belirtti. Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Anvar Ahmedov ve KBB’den Prof. Dr. Fatih Oğhan hocamız ile birlikte başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Tümör vakalarında birincil amaç tümörü tamamen yok etmektir. Bunu KBB’den Prof. Dr. Oğhan gerçekleştirdi. Tümörü tamamen temizledi. Temizlendikten sonra çene kemiğinin yarısı alındığı için yanağının bir kısmında büyük bir çukur, boşluk oluştu. Biz de (Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ekibi) yaptığımız işlemde, hastanın yüzü ve çenesini hem görsel hem de fonksiyonel olarak devamlılığını yani çene ve yüz fonksiyonlarının devamlılığını sağlamayı amaçladık” dedi.