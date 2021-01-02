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Kütahya’da bir iş işyerinin avlusunda yapılan kaçak kazıya suçüstü

02.01.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da bir iş işyerinin avlusunda yapılan kaçak kazıya suçüstü

Kütahya’da 4 kişi bir iş işyerinin avlusunda izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ikamet eden 4 şahsın İstiklal Mahallesinde izinsiz kazı yaparak tarihi eser aradıkları yönünde bilgiler elde etti.

Kütahya’da 4 kişi bir iş işyerinin avlusunda izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ikamet eden 4 şahsın İstiklal Mahallesinde izinsiz kazı yaparak tarihi eser aradıkları yönünde bilgiler elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler İstiklal Mahallesinde faaliyet gösteren N. M.’ye bir iş işyerinin avlusunda, H.B., E.Ç. ve Z.S. isimli şahısları izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede şahısların avlu kısmını yaklaşık 5 metre derinlikle ve 1,5 metre iç kısma doğru kazdıklarını tespit edildi.
Şahısların kazı yaptıkları alandan, 1 keser, 1 çapa, 1 çekiç, 2 kürek, 1 bel, 1 hilti, 1 maske, 1 el feneri, 1 led lamba, yaklaşık 5 metre uzunluğunda urgan tabir edilen ip, 2 kova, 2 seyyar elektrik kablosu, 1 dijial detektör, 1 metal merdiven ile bir ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı halde bir adet şarjör ve şarjör içerisinde 7,65 mm çapında, 7 adet MKE ibareli dolu fişek ele geçirildi.
N.M., H.B., E.Ç. ve Z.S. isimli şahıslar hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı idari para cezası uygulanarak, haklarında adli işlem yapıldı.

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