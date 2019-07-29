Kütahya'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sefa köyünde yaşayan vatandaşlar, sabah ormanlık alanda bir kişiyi hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, öldüğü belirlenen kişinin Sadettin Öztürk (55) olduğunu tespit etti.

Ekipler, Öztürk'ün yanında içinde mantar bulunan poşet de buldu.

Öztürk'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşadığı ve balık tutmak için sık sık memleketi olan bu köye geldiği öğrenildi.

Öztürk'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Domaniç İlçe Hastanesi morguna gönderildi.

