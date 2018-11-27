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Kütahya'da cezaevi firarisi, 2 kişiyi bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da cezaevi firarisi olarak aranan M.E., yolda yürüyen 2 kişiyi bıçakla yaralayıp, kaçtı. Polis, M.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kütahya'da cezaevi firarisi, 2 kişiyi bıçakladı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da cezaevi firarisi olarak aranan M.E., yolda yürüyen 2 kişiyi bıçakla yaralayıp, kaçtı. Polis, M.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Cezaevi firarisi olarak aranan M.E., dün gece, Yıldırım Mahallesi Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde yürüyen M.E.K.'ye henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. M.E.K.'yi karnından bıçaklayan cezaevi firarisi, olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.E.K.'nin ilk müdahelesi yapıldığı sırada polis ekipleri aynı cadde üzerinde F.B. isimli ikinci bir yaralı buldu. M.E. tarafından bıçaklandığı öne sürülen F.B. polis aracıyla, M.E.K. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan cezaevi firarisi M.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kütahya'da cezaevi firarisi, 2 kişiyi bıçakladıKütahya'da cezaevi firarisi, 2 kişiyi bıçakladıKütahya'da cezaevi firarisi, 2 kişiyi bıçakladı

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