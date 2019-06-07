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Kütahya'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 00:35 | Son Güncelleme

Dumlupınar ilçesinde yaşayan bir kişi kardeşini bıçaklayarak öldürdü, yengesini ise yaraladı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ağabeyinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi öldü, eşi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükaslıhanlar köyünde yaşayan Mehmet (73) ile kardeşi Hakkı Yüksel (66) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet, kardeşi Hakkı ve yengesi Rukiye Yüksel'e (60) bıçakla saldırdı.

Hakkı Yüksel, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan yengesi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Altıntaş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mehmet Yüksel, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
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