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Kütahya'da çöken yol, 12 evde hasara yol açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde heyelan nedeniyle göçen yola yakın Günlüce köyündeKİ 12 evde de büyük çatlaklar meydana geldi.

Kütahya'da çöken yol, 12 evde hasara yol açtı

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde heyelan nedeniyle göçen yola yakın Günlüce köyündeKİ 12 evde de büyük çatlaklar meydana geldi. Köylüler heyelan bölgesine yol yapılmasına tepki gösterirken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma kapatarak çalışma başlattı.
Kütahya'nın Emet- Tavşanlı güzergahında geçen yıl tamamlanarak hizmete geçen 45 kilometrelik yolun 8'nci kilometresinde büyük çökmeler meydana geldi. Trafiğe kapatılan yolun her hafta farklı noktalarda çökmeler yaşanırken, Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak ve Ulaştırma Bakanlığı Daire Başkanlığı görevlileri yolda incelemelerde bulundu. Yolda meydana gelen çökmelerin ardından Emet ilçesine bağlı 1070 nüfus ve 300 haneli Günlüce köyünde 12 evde büyük çatlaklar meydana geldi. Günlüce halkı yol çökmelerinin ardından yaşanan duruma tepki göstererek yol güzergahının değiştirilmesi istedi.
Köy halkı yıllardır heyelan bölgesi olarak bilenen mevkiide yol çalışması yapılması karşısında yolun bir yılda 3 defa göçtüğünü ifade ederken, Emet ilçesinde esnaflık yapan Ali Er, yolun bir türlü tamamlanamaması ve sıkça göçmeler yaşanması nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğü, Emet Karayolları Şefliği yetkilileri ve yol kontrolörleri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurunda bulunduğunu ifade ederek, "Ülkemizin dört bir yanına yol hizmetini getiren hükümetimizin Emet ilçemizde yapımı devam eden yolun tamamlanmaması yanında yapılan kısımlarında sıkça göçme olması kabul edilemez. Bu durum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimizi zorda bırakmakta, bölge halklarımızın tepkilerine neden olmaktadır. Devletimizin bölgemize yol hizmeti verme çabalarına bilinçli veya bilinçsiz vurulan bu darbeler sonrası yetkili ve sorumlular hakkında suç duyurunda bulunarak vatandaşlık görevimi yerine getirdim" dedi.
Günlüce köyünden Adem İnan da güzergahın değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Heyelan bölgesinde yapılan yolda her hafta çökmeler meydana geldi. Şimdi bu çökmeler köydeki 12 evde hasara yol açtı. Bir çok evde derin çatlaklar var. Herkes tedirgin şuanda" şeklinde konuştu. AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ise göçme meydana gelen yolda gerekli çalışmaların en kısa sürede başlanacağını ve gerekli takiplerin yapılacağını ifade etti.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Emet-Tavşanlı arasındaki yeni kullanıma açılan 45 kilometrelik yolun 7.9 kilometresinde göçmeler meydana gelince yol çalışmaları durarak, ulaşıma kapanmıştı. Trafik eski yolda sağlanırken, Karayollarına bağlı ekiplerce göçme yaşanan yolda çalışmalarını sürdürüyor.

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Kütahya'da çöken yol, 12 evde hasara yol açtıKütahya'da çöken yol, 12 evde hasara yol açtıKütahya'da çöken yol, 12 evde hasara yol açtıKütahya'da çöken yol, 12 evde hasara yol açtı

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