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Kütahya'da demir yolunda kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:27 | Son Güncelleme

Kütahya'da demir yolunda kadın cesedi bulundu

Kütahya'da, demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesi yakınından geçen demir yolunda ceset olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin trenin çarpması sonucu ölen 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu tahmin ediliyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen cesedin kimliğinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ceset demir yolu Kütahya

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