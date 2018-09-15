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Kütahya'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:17 | Son Güncelleme

Kaza anı, bir petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Tavşanlı istikametine giden Kerim Önder (64) yönetimindeki 16 KJH 74 plakalı motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan Domaniç-Tavşanlı karayolunda devrildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, devrilen motosikletin metrelerce sürüklenmesi ve sürücüye yardıma koşan petrol istasyonu çalışanları yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Domaniç Kütahya trafik kazası

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