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Kütahya'da donma tehlikesi yaşayan 5 genç kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:41 | Son Güncelleme

Kütahya'da donma tehlikesi yaşayan 5 genç kurtarıldı

Kütahya'da, ormanlık alanda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan 5 genç AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Hacı Azizler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede araçlarının kara saplanması nedeniyle 5 kişinin karda mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

Harekete geçen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalanların bulunduğu konumu tespit ederek, tam donanımlı kar aracıyla bölgeye ulaştı.

Donma tehlikesi yaşayan Oktay G, Muhammed İsmail G, Ahmet Ç, Gürkan Y. ve Mehmet G, 2 saat süren çalışma sonucu kent merkezine getirildi.

Sağlık ekiplerince muayene edilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD donma tehlikesi kurtarma Kütahya

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