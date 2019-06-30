Kütahya’da düğün dönüşü feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çavdarhisar-Kütahya yolu Bara Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’nin Aliağa ilçesindeki yakınlarının düğününden Eskişehir’e dönen Erkan Ertunç yönetimindeki 26 UP 586 plakalı araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta bulunan sürücü Erkan Ertunç (41) ve Hatice Pektaş (40) hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücünün eşi Zuhal Ertunç (40), çocukları Egehan Ertunç (13) ve Eray Ertunç (10) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Erkan Ertunç ve Hatice Fidan’ın cenazeleri ise Çavdarhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

