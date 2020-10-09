HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kütahya’da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Kütahya’da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 09:53 | Son Güncelleme

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah düzenlediği eş zamanlı FETÖ operasyonunda, aralarında FETÖ’nün ’il ablası’ ile örgütün para kasası konumundaki şahısların da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya’da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah düzenlediği eş zamanlı FETÖ operasyonunda, aralarında FETÖ’nün ’il ablası’ ile örgütün para kasası konumundaki şahısların da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda TL, döviz ve altın ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah 07.00’de FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kütahya’da ’gaybubet’ evlerinde faaliyet gösteren çok sayıda firari şahıs, örgütün güncel yapılanmasını sağlayan şahıslar, ’il ablası’ ve para kasası konumunda olan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda TL, döviz, altın, örgütsel doküman ve sahte kimlik ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasının sürdüğü belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken uyarıYüz yüze eğitim genişliyor! Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken uyarı
DGS sonuçları açıklandı! DGS sonuçları açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Hamam pozlarını paylaştı!
Hamam pozlarını paylaştı!
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Diğer Haberler
AİHM'den FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili karar
AİHM'den FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili karar
Zonguldak'ta iki fabrikada işçilerde koronavirüs çıktı, üretimler durdu
İki fabrikada işçilerde koronavirüs çıktı, üretimler durdu
Sosyal medyadan tanışıp buluştukları erkeklerin içeceğine uyku ilacı atıp gasp ettiler
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
İstanbul Boğazı'na çöp aktı
İstanbul'da şoke eden görüntü! Çöp aktı
İstanbul'da vakalar yeniden artışa geçti! İl sağlık müdürü uyardı
Vakalar yeniden artışa geçti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'den okullarla ilgili dikkat çeken uyarı
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.