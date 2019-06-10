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Kütahya'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 02:38 | Son Güncelleme

Kütahya'da ev yangını

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında, tek katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Domurköy'de Hicran Yıldız'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki ahıra sıçradı.

Köy sakinleri, çıkan yangını söndürmek için ekipler gelene kadar çeşmelerden kovalarla su taşıyarak, alevlerin çevre evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

İhbar üzerine yangın mahalline Çukurca ile Domaniç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, çevre evlere sıçramadan yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangında, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

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Domaniç EV YANGINI Kütahya yangın

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