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Kütahya’da faciadan dönüldü

27.01.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da hızı saatte 50 kilometreyi varan şiddetli rüzgâr hayatı felç ederken, bir evin duvarı bitişikteki evin çatısını yıktı, iki oda kullanılamaz hale geldi.

Kütahya’da hızı saatte 50 kilometreyi varan şiddetli rüzgâr hayatı felç ederken, bir evin duvarı bitişikteki evin çatısını yıktı, iki oda kullanılamaz hale geldi. Olayla anne, 2 evladının enkaz altında kalmasını son anda önledi.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Tayfun Sokak’ta Zeki Uzman ve ailesinin oturduğu tek katlı evin üzerine, kentsel dönüşüm sebebiyle bir süre önce yıkım çalışması yapılan ve ara verilen 3 katlı binanın duvarı rüzgârın da etkisiyle parçalar halinde yıkıldı. Bu sırada gürültüyü duyan anne İnci Uzman, çocukları 7 aylık Efe ve 13 yaşındaki oğlu Muhittin’i yanına alarak can hayliyle kendini dışarıya attı. Aile daha sonra durumu belediye yetkililerine bildirdi. Evin oturma odası ve mutfak bölümü tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
Baba Zeki Uzman, "Bugün şiddetli rüzgâr vardı. Yandaki binanın duvarı bir anda bizim evin üzerine düştü, evimin iki odası tamamen yıkıldı" dedi.
Anne İnce Uzman ise, olayda çocuklarının yara almadan kurtarmanın sevinci içerisinde olduğunu kaydetti.
Ekipleri molozları kaldırırken, ailenin zararının belediye tarafından karşılanacağı belirtildi.

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