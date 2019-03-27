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Kütahya'da genç kızın darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında dedikodu çıkardığı iddiasıyla bir genç kızı darbettiği öne sürülen şüpheli ile iki arkadaşı gözaltına alındı

Kütahya'da bir genç kızı darbettikleri öne sürülen 3 kız gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, Tavşanlı ilçesinden kent merkezine gelen S.A'nın (16), kendisi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S. tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Vefa Mahallesi'nde, 21 Mart'ta demir yolu yakınında yaşandığı öne sürülen darp olayıyla ilgili şüpheliler S.K, S.Y. ve H.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve yaşları 18'den küçük olan 3 kızın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, darp mağduru S.A'nın, zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
darp kavga Kütahya

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