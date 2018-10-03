Kütahya'da göçük altında kalan kişi öldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde su kaynağı kazısı sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Külcü köyü yakınlarındaki Asmalı mevkisinde iş makinesiyle su kaynağı arama çalışması için kazı yapıldığı esnada göçük meydana geldi. Bu sırada kontrol etmek için yaklaşık iki metrelik çukura giren Kerim Engin (66) toprak altında kaldı.

Olayı gören vatandaşlarca göçük altından çıkarılmaya çalışılan Engin, uzun uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Ergin'in cesedi olay yerine çağrılan kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

