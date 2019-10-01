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Kütahya'da hemzemin geçitte kaza: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 00:26 | Son Güncelleme

Kütahya'da hemzemin geçitte kaza: 3 yaralı

Kütahya'da hemzemin geçitteki kazada 3 kişi yaralandı.

Peri Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte M.S. yönetimindeki lokomotif, Ümit Çakır'ın kullandığı Kütahya Belediyesine ait 06 BKH 490 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonu devrilirken, lokomotifin arka bölümü raydan çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyon sürücüsü ile araçta bulunan temizlik işçileri Mustafa Demiral ve Ali İhsan Güncü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Lokomotifin makinisti ve yardımcısı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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çöp kamyonu Kaza Kütahya lokomotif tren

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