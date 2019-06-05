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Kütahya'da iki köyün husumetli gençleri arasında bıçaklı-sopalı kavga: 9 yaralı, 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 21:02 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da, iki köyün husumetli gençleri arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da iki köyün husumetli gençleri arasında bıçaklı-sopalı kavga: 9 yaralı, 6 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da, iki köyün husumetli gençleri arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
Doğalar köyünde oturan bir grup genç ile komşu köy olan Kızılcaören köyü gençleri arasında önceye dayanan husumet nedeniyle bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. İki grubun kavgasında Bayram Ö., Uğur A., Ali Ö., Kadir A., Bahtiyar Y., Mehmet Ali Ç., Halil İbrahim Ç., Veysel O. ve Ramazan D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen Şükrü S., Samet I., Ahmet A., Mehmet A., Semih A. ve Ali Osman O.'yu gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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