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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 23:26 | Son Güncelleme

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Arslan yönetimindeki 16 K 8122 otomobil, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 5. kilometresinde Fadıl Kanatlı'nın kullandığı 06 ZPB 06 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 16 K 8122 plakalı otomobildeki Nuri Tosun (54) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler Arslan ile Kanatlı ve aynı araçta bulunan Meliha Kanatlı, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Tavşanlı trafik kazası

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