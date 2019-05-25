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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 15:15 | Son Güncelleme

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İbrahim Türkmen yönetimindeki 43 EY 828 plakalı otomobil, Gümele köyü yakınındaki yol ayrımında, Ali Osman Öztürk'ün kullandığı 43 VA 997 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Ali Osman ile eşi Hamide Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki sürücünün gelini Güldalı Öztürk ile diğer otomobilin sürücüsü Türkmen ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölenlerin cesetleri de aynı hastanenin morguna gönderildi.

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çarpışma Gediz Kütahya otomobil trafik kazası

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