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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Muhabir ve 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 12:52 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Hüseyin Efe, eşi Ayşe Canan Efe ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin Armağan yaralandı.

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Muhabir ve 2 kişi yaralandı

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Hüseyin Efe, eşi Ayşe Canan Efe ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin Armağan yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Evliya Çelebi Mahallesi Çember Caddesi'nde meydana geldi. İHA Kütahya Muhabiri Hüseyin Efe yönetimindeki 43 BE 301 plakalı otomobil ile Hüseyin Armağan'ın kullandığı 43 DR 053 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Hüseyin Efe, yanında oturan eşi Ayşe Canan Efe ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Armağan yaralandı.Yaralılar kaza yerine gelen 112 ambulanslarıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Muhabir ve 2 kişi yaralandıKütahya'da iki otomobil çarpıştı: Muhabir ve 2 kişi yaralandı

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