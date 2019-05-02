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Kütahya'da iş adamının yargılandığı FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen iş adamının yargılandığı davanın duruşması görüldü

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan iş adamının yargılanmasına devam edildi.

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Göksel Özçınar ve avukatları katıldı.

Avustralya'da FETÖ mensuplarıyla bir araya geldiği yönündeki iddiaların sorulduğu Özçınar, 2011'de gittiği bu ülkede iş bağlantılarıyla ilgili görüşmeler yaptığını öne sürdü. Özçınar, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.K. ise 21 yıldır Avustralya'da yaşadığını söyledi.

Söz konusu tarihlerde Özçınar'ın bir dernek vasıtasıyla kendine ulaştığını öne süren İ.K, "Avustralya'ya mal sattığını ancak parasını alamadığı için dolandırıldığını ve kendisine yardımcı olmamı istedi. Ben de kendisine mihmandarlık yaparak Göksel Bey'i dolandıran kişiyle ilgili Avustralya'da dava açılmasını sağladık. Kaldığı 10 gün boyunca FETÖ ile ilgili kişilerle görüşme yaptığını görmedim." dedi.

Özçınar'ın avukatı ise müvekkilinin ihracat faaliyetleri nedeniyle yurt dışına seyahat etmek zorunda olduğunu, bu nedenle adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, avukatın talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla geçen yıl tutuklanan madeni yağ fabrikası sahibi Özçınar, 8 Şubat'taki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

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