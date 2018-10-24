Kütahya'da istisnai kadrodan atama iddiası

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, eski bir AK Parti milletvekilinin kızının istisnai kadrodan belediyede işe alındığı ve hiçbir zaman bu belediyeye gitmediği iddiasında bulunarak, "Türkiye'de binlerce öğretmen atanmayı beklerken, bir kısmı intihar ederken, bu bayan arkadaş bir edebiyat öğretmeni ve kendisi istisnai kadrodan atanıyor." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir gazetede yayımlanan, eski bir AK Parti milletvekilinin kızının, Kütahya'da istisnai kadrodan belediyede işe alındığına ilişkin haberi gösterdi.

Söz konusu milletvekilinin kızının, Edebiyat öğretmenliği mezunu olduğunu, işe alındığı belediyeye de hiç gitmediğini savunan Kasap, bu olayın tüm ayrıntıları ile açığa çıkarılmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

Kasap, "Türkiye'de binlerce öğretmen atanmayı beklerken, bir kısmı intihar ederken, bu bayan arkadaş bir edebiyat öğretmeni ve kendisi istisnai kadrodan atanıyor. Atandıktan sonraki süreçte de belediyede hiç çalışmadığı tespit edilmiş vaziyette. Çalışmadan altı ay boyunca maaş alıyor." ifadesini kullandı.

