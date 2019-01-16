HABER

Kütahya'da kaçak cinsel gücü artırıcı hap operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen ve sosyal medya üzerinden satışa sunulan cinsel gücü artırıcı 300 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da kaçak cinsel gücü artırıcı hap operasyonu

KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen ve sosyal medya üzerinden satışa sunulan cinsel gücü artırıcı 300 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.D. isimli şüphelinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği cinsel gücü artırıcı hapları sosyal medya hesabından sattığını tespit etti. Polis ekiplerinin Y.D.'nin evinde ve iş yerinde yaptığı aramada, çeşitli markalarda, bandrolsüz 300 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D. emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bebek ve çocuklarıyla Yunan adalarına kaçmak istedilerBebek ve çocuklarıyla Yunan adalarına kaçmak istediler
Koltukları sökülen hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktıKoltukları sökülen hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.