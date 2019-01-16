Kütahya'da kaçak cinsel gücü artırıcı hap operasyonu

KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen ve sosyal medya üzerinden satışa sunulan cinsel gücü artırıcı 300 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.D. isimli şüphelinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği cinsel gücü artırıcı hapları sosyal medya hesabından sattığını tespit etti. Polis ekiplerinin Y.D.'nin evinde ve iş yerinde yaptığı aramada, çeşitli markalarda, bandrolsüz 300 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D. emniyete götürüldü.

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