Kütahya'da kaçak kazıya 2 tutuklama

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kaçak kazı yapmaktan gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gediz'in Uğurluca köyü Örencik Sit Alanı'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları belirlenen Ö.Z., G.Y., H.K., B.D., B.T., C.V., E.V. ve R.C. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından Gediz Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ö.Z. ve G.Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler H.K., B.D., B.T., C.V. ve E.V. adli kontrol şartıyla, R.C. ise Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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