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Kütahya'da kamyonun çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 17:22 | Son Güncelleme

Kütahya'da kamyonun çarptığı kadın öldü

Kütahya'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, O.Y.L.'nin kullandığı 16 ACE 184 plakalı kamyon, Kütahya - Eskişehir kara yolunun 3. kilometresindeki cezaevi önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hacer Atasever'e (64) çarptı.

Ağır yaralanan Atasever, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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